Россия будет продолжать войну пока так будет нужно Путину

Валдай-2026. Эйфория от шкуры еще не убитого медведя. Во время своего выступления Путин излучал агрессию и уверенность. Таким в последний раз он был, наверное в 2021 году

Валдай-2026. Эйфория от шкуры еще не убитого медведя. Во время своего выступления Путин излучал агрессию и уверенность. Таким в последний раз он был, наверное в 2021 году

Фото из открытых источников

1. Суть речи Путина очень проста: Украина должна показаться, Европа должна договариваться с РФ, чтобы не было большой войны. По сути, ничего нового мы не услышали, а квинтэссенция выступления сводится к тезисам о том, что:

- Россия будет продолжать войну пока так потребуется Путину;

- все считают, что за полтора года Россия захватит Донбасс, так зачем его защищать;

- если кто-то захочет захватить Россию, то будет ядерный удар (спойлер – не будет);

- давайте договариваться и большой войны не будет;

2. Кардинальные изменения в поведении Путина вызваны несколькими моментами:

- встреча Трампа и Си показала, что никакого внешнего давления на Путина в ближайшие месяцы не будет. А потому у него есть время;

- высокая цена на нефть из-за затяжной войны на Ближнем Востоке делает российскую нефть практически безальтернативной на фоне требований Трампа перестать бить по НПЗ;

- полное преимущество в вопросе реактивных беспилотников и возможность бить по украинскому тылу; И у Путина есть временное поле в два месяца, как минимум;

- изменение стратегии Германии, принявшей решение о возобновлении прямой коммуникации с РФ (при полной поддержке Украины). Но при этом ставка Путина идет на то, что выборы во Франции и гипотетические выборы в Германии разрушат финансовую коалицию.

- как бы это ни странно звучало, но выборы придали уверенности Путину.

3. Путин имеет очень сильное эсхатологическое мышление и последующие полгода он рассматривает как некую битву "добра и зла", где он победит всех и достигнет главной цели своей жизни – развала НАТО и ЕС. Этого не произойдет. Но он в это верит и это важный психологический аспект для понимания того, как будет дальше развиваться ситуация.

4. Первая реакция западных СМИ достаточно прогнозируема: в США писали о ядерных угрозах, в ЕС – о том, что пока Путин не говорил о большой войне. Но, к сожалению, никто не пишет о необходимости остановить Путина.

5. Следует отдельно обратить внимание на "евроазиатскую харию" многообразия и многополярности" о которой в очередной раз заявил Путин. Это едва ли не единственная международная инициатива РФ, к которой будто бы присоединятся Беларусь, Казахстан, Вьетнам, Кыргызстан, таджикистан, Мьянма, Иран и Лаос. Пока это до сих пор декларация, но позиционируя себя как третий полюс мира, Путину нужно показать, а кто же входит в его полюс. У этой инициативы пока нет никаких шансов на реальное содержание, но Путину крайне важно об этом говорить для надувания щек.

6. В начале 2025 года мы переживали нечто подобное, когда Путин уверовал в летнее наступление. Сейчас, конечно, несколько иная ситуация, но в целом, говорить, что он уже всех победил и все, включая европейцев, сдались – неправильно. Наша главная проблема в том, что мы нашу дипломатию строим исключительно в черно-белых тонах. Пришло время совсем по-другому взглянуть на этот мир.

7. Когда-то, о министре иностранных дел СССР Громыко ходила легенда, что перед каждым важным решением он закрывался в кабинете и садился перед огромной картой мира, висевшей у него в кабинете и долго ее рассматривал. Тем, кто отвечает за нашу дипломатию, я настоятельно рекомендую: сядьте у карты мира и попробуйте ее проанализировать. Выходов гораздо больше чем упираться в те вещи, которые уже не работают.