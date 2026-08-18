FPV-дрон атакував комбайн на Запоріжжі: загинув чоловік, ще один поранений

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У Комишуваській громаді Запорізької області внаслідок удару російського FPV-дрона по комбайну загинув працівник фермерського господарства, ще один чоловік отримав поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Окупанти спрямували ударний безпілотник по сільськогосподарській машині, яку на узбіччі ремонтували двоє працівників віком 30 та 32 роки.

Внаслідок вибуху старший із чоловіків загинув, його напарник дістав поранення. Сам комбайн загорівся.

На місце події прибули поліцейські Вільнянського територіального підрозділу. Вони евакуювали тіло загиблого, а пораненого чоловіка доправили до одного з медичних закладів Запоріжжя.

Правоохоронці задокументували черговий воєнний злочин російських військ та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у селі Ясна Поляна Запорізького району. Внаслідок ворожого удару чоловік, який перебував в авто, дістав несумісні з життям поранення. Він помер на місці.

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