Одесситка "сливала" россиянам данные о военной технике в порту
В Одесской области перед судом предстанет местная жительница. Оказалось, что она через соцсети передавала данные о военных.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, жительница Одессы в 2024 году в интернете познакомилась с представителем РФ, проживающим на оккупированных территориях. В Telegram она неоднократно передавала информацию о расположении украинских военных формирований.
В частности, женщина передавала ему данные о расположении военной техники Военно-Морских Сил ВСУ и личном составе на территории одного из портов Одесщины.
В настоящее время она находится под стражей.
Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.