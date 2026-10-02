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02 октября 2026, 15:15

Одесситка "сливала" россиянам данные о военной технике в порту

02 октября 2026, 15:15
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Фото из открытых источников
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В Одесской области перед судом предстанет местная жительница. Оказалось, что она через соцсети передавала данные о военных.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, жительница Одессы в 2024 году в интернете познакомилась с представителем РФ, проживающим на оккупированных территориях. В Telegram она неоднократно передавала информацию о расположении украинских военных формирований.

В частности, женщина передавала ему данные о расположении военной техники Военно-Морских Сил ВСУ и личном составе на территории одного из портов Одесщины.

В настоящее время она находится под стражей.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.

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