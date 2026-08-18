Вражеский дрон атаковал авто на Запорожье: погиб мужчина
Российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Ясна Поляна Запорожского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеского удара мужчина, находившийся в автомобиле, получил несовместимые с жизнью ранения. Он скончался на месте.
Погибшему было 72 года.
Напомним, утром 18 августа оккупанты атаковали беспилотником поселок Кушугум Запорожского района. Получили ранения два человека.
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