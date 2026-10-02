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02 октября 2026, 15:38

Метро по Южному мосту могут запустить во время желтого уровня тревоги: Кличко назвал условие

02 октября 2026, 15:38
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Фото: skyandmethod.com
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Совет обороны Киева рассмотрел вопрос движения транспорта по мостам через Днепр и возможности возобновления движения зеленой ветки метро по Южному мосту

Об этом 2 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, во время заседания Совета обороны столицы заслушали представителей военных, правоохранительных органов, ГСЧС и коммунальных служб. Участники предоставили свои предложения по обеспечению безопасности движения по мостам через Днепр.

"Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве. Были заслушаны военные, правоохранительные органы, ГСЧС, коммунальные службы, и все они представили предложения по обеспечению безопасности. С учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами города. Предложения Совета обороны направляем в центральные органы власти", — сообщил Виталий Кличко.

Отдельно на заседании обсудили возможность возобновления движения зеленой ветки Киевского метрополитена по Южному мосту.

Кличко отметил, что метрополитен готов возобновить движение поездов по Южному мосту во время желтого уровня воздушной тревоги. В то же время, для этого необходимо получить экспертный вывод о состоянии сооружения.

"Обсудили также вопрос о движении зеленой ветви метро. Метрополитен готов восстановить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного вывода о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", — отметил мэр Киева.

Таким образом, окончательное решение о возобновлении движения метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги будет зависеть от выводов специалистов по безопасности сооружения.

Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Было попадание в Южный мост . Из-за последствий атаки временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам.

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