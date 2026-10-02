Во Львове ко Дню защитников и защитниц прошел масштабный автопробег

Фото: Защита государства. Львов

Около сотни автомобилей и два десятка мотоциклов приняли участие в автопробеге ко Дню защитников и защитниц Украины, который состоялся во Львове 1 октября

Об этом сообщили в ОО "Захист держави. Львов", передает RegioNews .

Масштабный автопробег уже второй год подряд организовал Львовский областной центр ОО "Захист держави" совместно с Audi Club Lviv и другими автоклубами и автосообществами Львова. К мероприятию также присоединились представители Львовской областной организации Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсмены и работники разных сфер.

Маршрут автопробега пролегал по центральным улицам Львова к Полю почетных захоронений. Там участники зажгли лампадки, возложили цветы и почтили память погибших защитников и защитниц Украины.

"Должны всегда помнить о наших Защитниках и Защитницах и быть едиными. Только единство общества поможет нам преодолеть извечного врага", - сказал руководитель Львовской областной ячейки ОО "Захист держави" Александр Лабецкий.

В рамках автопробега также продолжили сбор средств на автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 4 для САДН 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Цель сбора – 200 тысяч гривен.

Приобщиться к сбору можно через банки организаторов.

Напомним, что от Ровно до Харькова, от Чернигова до Одессы украинцы благодарили военнослужащих и ветеранов за защиту государства.