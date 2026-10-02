Убили и вывезли тело в лесополосу: в Харьковской области задержали двух подозреваемых

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в умышленном убийстве 69-летнего местного жителя. После преступления они, по данным следствия, перевезли тело погибшего в лесополосу и прикрыли его сухими ветками

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

27 сентября в полицию обратились родственники мужчины из одного из сел Берестинского района и сообщили о его исчезновении. Они рассказали правоохранителям, что за два дня до этого мужчина планировал уехать в Харьков, после чего перестал выходить на связь.

29 сентября во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело мужчины в лесополосе вблизи водоема в районе его обитания. Недалеко от правоохранителей нашли личные вещи погибшего, в том числе поврежденный мобильный телефон и фрагменты одежды.

Как установило следствие, по месту жительства 69-летнего мужчины между ним и двумя местными жителями 35 и 40 лет возник конфликт.

"Во время ссоры злоумышленники нанесли пожилому мужчине многочисленные удары и задушили его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", — сообщили в полиции.

После этого, по данным следствия, мужчины решили скрыть тело. Они использовали мотоблок со специальным прицепом, с помощью которого перевезли погибшего в лесополосу. Там тело прикрыли сухими ветками, пытаясь скрыть следы преступления.

Правоохранители провели комплекс следственных и оперативных мероприятий и установили причастность к преступлению обоих мужчин. Они были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Берестинского районного отдела полиции сообщили задержанным о подозрении по пункту 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Оба мужчины находятся в изоляторе временного содержания в Харькове.

Напомним, что 17 июня в Киевской области задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки в ее собственном доме. Он признал вину и рассказал, что пришел в дом ночью и перерезал горло подростки.