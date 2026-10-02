Мост Патона работает, но есть ограничения: что известно о движении в Киеве
Мост Патона в Киеве работает в обоих направлениях, однако заехать с правого на левый берег можно только со стороны бульвара Николая Михновского
Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.
По ее словам, с других заездов на мост транспорт не допускается.
Как информирует "Интерфакс-Украина", на самом мосту образовались пробки, однако движение продолжается.
Пресс-секретарь КГВА также сообщила о последствиях российских ударов по Южному мосту. В настоящее время специалисты оценивают повреждения.
После нескольких попаданий повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена.
По словам Поп, данные обсудят на экстренном заседании Совета обороны Киева 2 октября. Там должны принять решение о ситуации в сфере безопасности и дальнейшего движения транспорта по столичным мостам.
Информация об организации движения по мостам Киева на ближайшую неделю станет известна после заседания Совета обороны.
Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Было попадание в Южный мост. Из-за последствий атаки временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам.