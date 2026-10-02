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Мост Патона работает, но есть ограничения: что известно о движении в Киеве
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02 октября 2026, 12:40

Мост Патона работает, но есть ограничения: что известно о движении в Киеве

02 октября 2026, 12:40
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Пробки в Киеве из-за перекрытия мостов после обстрела 2 октября. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Мост Патона в Киеве работает в обоих направлениях, однако заехать с правого на левый берег можно только со стороны бульвара Николая Михновского

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

По ее словам, с других заездов на мост транспорт не допускается.

Как информирует "Интерфакс-Украина", на самом мосту образовались пробки, однако движение продолжается.

Пресс-секретарь КГВА также сообщила о последствиях российских ударов по Южному мосту. В настоящее время специалисты оценивают повреждения.

После нескольких попаданий повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена.

По словам Поп, данные обсудят на экстренном заседании Совета обороны Киева 2 октября. Там должны принять решение о ситуации в сфере безопасности и дальнейшего движения транспорта по столичным мостам.

Информация об организации движения по мостам Киева на ближайшую неделю станет известна после заседания Совета обороны.

Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Было попадание в Южный мост. Из-за последствий атаки временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам.

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