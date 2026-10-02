Киев – это сердце Украины, но это всего лишь один из городов Украины

Киев – это сердце Украины, но это всего лишь один из городов Украины

Фото из открытых источников

Не по Киеву проходит линия фронта и не в Киеве решается судьба войны. Наши города-миллионники, областные центры, райцентры и поселки не стоят развалинами, как Лондон или Дрезден. Все исключения мы знаем.

Или у нас рухнул фронт?

Или на наши города падают тысячи тонн стокилограммовых авиабомб ежедневно и непрерывно?

Банки, телеграф, телефон не работают и парализованы?

Власть, как в 19 году: "В вагоне Директория, под вагоном территория"?

В городах голод и стоят многокилометровые очереди за хлебом?

Инфраструктура превращена в сплошные руины?

За гривну ничего купить и она ничего не стоит?

Или мы одни, как УНР, без союзников и поддержки?

Вышли ли киевляне на Майдан с требованием немедленной капитуляции и выполнения требований Москвы?

Сейчас трудный период, но это лишь один из периодов и, возможно, даже не решающий.

Просто потому, что уже не будет ничего тяжелее и страшнее, чем 24 февраля 2022 года.

Следует помнить, когда русские десантники были в Гостомеле и Ирпене, танки – под Мощуном, Чернигов – в осаде, Херсон – оккупирован, а весь левый берег – в блуждающих колоннах русской бронетехники.

За это время мы загнали за новороссийский Можай российский Черноморский флот, достали своими ракетами и дронами в Сибирь и Урал, без украинского разрешения не проходит "парад победы" на Красной площади, уничтожаем "Орешники" и стратегическую авиацию, сводим на нет боеспособные российские воинские части.

Реактивные дроны и баллистика – это вызов, но это один из вызовов. Путинская вундервафля сама по себе не решает стратегические задачи и непосредственно не влияет на линию боевого столкновения.

Мосты, энергетика, дата-центры – это проблема. Но сколько таких проблем уже было за пять лет?

Адаптация. Волшебная способность украинцев выживать. Решение так или иначе будет найдено.

У мостов станут понтоны или паромы. Дата-центры уйдут под землю. Морозы переживем с буржуйками или с новыми технологическими решениями.

Следует помнить, какой путь мы прошли, чтобы адекватно оценить происходящее сегодня.

У нас боеспособная современная армия.

Профессиональный и один из самых лучших командных составов за все время войны.

У нас есть союзники и есть помощь.

У нас есть работающий ВПК и бизнес, который не сдается, несмотря ни на что.

У нас есть злоба, и у нас нет выхода, потому что Кремль избрал вариант, не предполагающий компромисса - окончательное решение украинского вопроса.

Когда тяжело – позвоните родителям, обнимите близких, поговорите с детьми и/или выпейте с друзьями, наконец займитесь своим делом и делайте его как можно лучше, как никогда раньше.

И главное – перестаньте читать и писать всякую паническую хрень в ФБ.

Страна, пережившая монголов с татарами, царей с генсеками, голод и геноцид, точно переживет путинские постимперские судороги.