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18 августа 2026, 07:10

1158 ударов по Запорожской области: два человека погибли, четверо ранены

18 августа 2026, 07:10
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1158 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

По его словам, два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

Зафиксировано 23 авиационных удара, 812 атак БпЛА, 4 удара с РСЗО и 319 артиллерийских обстрелов.

В результате атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общей сложности поступило 73 сообщения о повреждениях.

Напомним, в течение 17 августа российские войска несколькими волнами атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате ударов пострадали по меньшей мере пять человек, среди них двое детей.

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