1158 ударов по Запорожской области: два человека погибли, четверо ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1158 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .
По его словам, два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.
Зафиксировано 23 авиационных удара, 812 атак БпЛА, 4 удара с РСЗО и 319 артиллерийских обстрелов.
В результате атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общей сложности поступило 73 сообщения о повреждениях.
Напомним, в течение 17 августа российские войска несколькими волнами атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате ударов пострадали по меньшей мере пять человек, среди них двое детей.