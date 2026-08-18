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18 серпня 2026, 07:10

1158 ударів по Запорізькій області: двоє людей загинули, четверо поранені

18 серпня 2026, 07:10
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, дві людини загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

Зафіксовано 23 авіаційні удари, 812 атак БпЛА, 4 удари з РСЗВ та 319 артилерійських обстрілів.

Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 73 повідомлення про пошкодження.

Нагадаємо, впродовж 17 серпня російські війська кількома хвилями атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ударів постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них двоє дітей.

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