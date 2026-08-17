Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Когда на место прибыли огнеборцы и приступили к ликвидации пожара, россияне нанесли повторный удар с помощью беспилотника.

В результате попадания поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

К счастью, среди личного состава ГСЧС пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 17 августа российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В результате ударов ранения получили пять человек.