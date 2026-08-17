РФ атаковала микроавтобус и маршрутку в Херсоне: ранены двое водителей

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В понедельник, 17 августа, российские войска дважды атаковали транспорт в Корабельном районе Херсона. В результате ударов пострадали двое водителей

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В частности, около 05:30 россияне ударили дроном по микроавтобусу. 63-летний водитель получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи предоставила ему помощь на месте.

Ориентировочно в 06:30 в этом же районе российский дрон атаковал маршрутное такси. Пострадал 62-летний водитель.

Он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение грудной клетки. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.

Напомним, утром 17 августа оккупанты атаковали село Новокаиры Миловской общины в Херсонской области. Погибли двое мужчин в возрасте 66 и 58 лет.