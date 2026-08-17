В Херсонской области двое погибли и девять раненых из-за российских обстрелов

Фото: ГСЧС

В течение 17 августа русские военные атаковали населенные пункты Херсона артиллерией и беспилотниками разных типов. В результате обстрелов погибли два гражданских, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, около 05:30 российские войска атаковали село Новокаиры с помощью беспилотника. Травмы, полученные двумя мужчинами в возрасте 67 и 58 лет, оказались несовместимыми с жизнью.

Еще девять человек пострадали в результате атак российских дронов на Херсон, Белозерку, Нововоронцовку и Гавриловку. Среди раненых двое полицейских.

Также из-за обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, территории предприятий, гаражи, служебные и легковые автомобили.

По фактам военных преступлений прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что российские войска 17 августа атаковали одно из лечебных заведений Херсона FPV-дроном.