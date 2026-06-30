Россия нанесла 975 ударов по Запорожской области: трое погибших и 18 раненых

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 975 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли три человека, еще 18 получили ранения.

Оккупанты совершили 24 авиаудара по Малокатериновке, Камышевасе, Разумовке, Веселянке, Григоровке, Новоалександровке, Листовке, Петропавловке, Любицком, Даниловке, Любимовке, Подгорном, Новом Поле, Новосолошино, Рыболовском, Орехове, Верхнем, Орехове, Омельнике, Долинцы, Копанях и Бабашах.

Кроме того, 712 беспилотников разной модификации, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино и десятки других населенных пунктов области.

Также российские войска четырежды обстреляли территорию из реактивных систем залпового огня, а еще 235 артиллерийских ударов пришлись по прифронтовым общинам.

Поступило 95 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, накануне в Запорожье российский дрон атаковал маршрутку. Погибли два человека, еще шесть получили ранения, среди них – ребенок.