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14 августа 2026, 16:48

В Черкасской области предстанет перед судом группа, которая подделывала агрохимикаты

14 августа 2026, 16:48
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы из Черкасской области, подозреваемых в изготовлении и сбыте контрафактной агрохимической продукции под торговыми марками международного бренда

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, фальсифицированную продукцию маркировали торговыми марками "CORTEVA" и "Аканто Плюс", права на которые принадлежат компании Corteva Agriscience LLC (США).

Следователи установили, что поддельные средства защиты растений реализовывали агропредприятиям, физическим лицам, покупателям в разных регионах Украины.

Заказы принимали через Viber и другие интернет-ресурсы, после чего продукцию посылали службами доставки или передавали во время личных встреч.

По предварительным оценкам, в результате незаконного использования торговых марок правообладателю нанесено более 1,5 млн грн убытков.

В рамках расследования на территории Черкасской области правоохранители провели пять обысков.

В ходе следственных действий изъяли контрафактную агрохимическую продукцию, полиграфические материалы, пустую тару, оборудование для смешивания, химические вещества, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Участникам организованной группы инкриминируют незаконное использование знаков для товаров и услуг, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 229 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что это один из двух эпизодов масштабного расследования подпольного производства и сбыта фальсифицированных средств защиты растений в Черкасской и Николаевской областях.

Схема была документирована с мая 2025 года.

В конце марта 2026 во время совместной операции в двух областях правоохранители провели 15 обысков.

Тогда изъяли более 1 000 емкостей с контрафактной продукцией, около 6 500 литров фальсифицированной агрохимии, оборудования, химических веществ, полиграфии, тары.

В рамках этого дела шестерым уже сообщили о подозрении по фактам незаконного использования торговых марок.

Напомним, что на Волыни разоблачили мужчину, который обустроил производство алкоголя в подвале. Теперь он получил подозрение.

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