В Запорожье российский дрон атаковал маршрутку: двое погибших, есть раненые

Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара погибли два человека, еще шесть получили ранения, среди них – ребенок.

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Напомним, в течение суток российские войска нанесли массированные удары по Запорожью, а также населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов. В результате вражеских атак погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.