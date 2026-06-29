В Запорожье российский дрон атаковал маршрутку: двое погибших, есть раненые
В Запорожье российские войска атаковали беспилотником маршрутное такси, в котором находились мирные жители
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара погибли два человека, еще шесть получили ранения, среди них – ребенок.
Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки.
Напомним, в течение суток российские войска нанесли массированные удары по Запорожью, а также населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов. В результате вражеских атак погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.
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