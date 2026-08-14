В Киеве прохожий устроил стрельбу по BMW из-за перекрытого прохода

Фото: Национальная полиция

В Шевченковском районе Киева 46-летний мужчина во время конфликта несколько раз выстрелил в автомобиль BMW, повредив багажник и заднее стекло. Правоохранители разыскали стрелку и сообщили ему о подозрении в хулиганстве

Об этом информирует столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел несколько дней назад на улице Дмитровской.

По данным правоохранителей, мужчина шел по улице, когда увидел выезжавший с придомовой территории BMW. Водитель остановил автомобиль, чтобы закрыть ворота, из-за чего временно преградил прохожему проход. Это послужило причиной спора между мужчинами.

В ходе конфликта 46-летний киевлянин несколько раз выстрелил из оружия в сторону автомобиля, повредив багажник и заднее стекло. После этого он скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность мужчины и разыскали его. У него изъяли пневматический револьвер под патрон "Флобера", который использовался при стрельбе.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепровском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта тяжело ранил своего товарища из револьвера. Задержанному объявили подозрение. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.