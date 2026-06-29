Россия ударила по спасателям на Донетчине и Днепропетровщине

Фото: ГСЧС Донбасса

Российские войска снова нанесли удары по спасателям при исполнении ими служебных обязанностей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атак повреждена пожарно-спасательная часть и спецтехника, однако личный состав не пострадал.

В Дружковке Донецкой области российские управляемые авиабомбы повредили пожарно-спасательную часть и две единицы техники. По данным ГСЧС, среди спасателей пострадавших нет.

В Никополе Днепропетровской области чрезвычайники попали под повторный обстрел во время ликвидации пожара после российского удара по автозаправочной станции.

Сначала оккупанты повредили один пожарный автомобиль, а когда на помощь прибыл другой экипаж, нанесли еще один удар. В результате повторной атаки поврежден и второй пожарный автомобиль.

Напомним, в середине июня в Запорожье российский беспилотник попал в подразделение спасателей. В результате атаки повреждено здание и служебная техника ГСЧС. К моменту удара личный состав находился в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.