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29 июня 2026, 12:36

Россия ударила по спасателям на Донетчине и Днепропетровщине

29 июня 2026, 12:36
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Фото: ГСЧС Донбасса
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Российские войска снова нанесли удары по спасателям при исполнении ими служебных обязанностей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атак повреждена пожарно-спасательная часть и спецтехника, однако личный состав не пострадал.

В Дружковке Донецкой области российские управляемые авиабомбы повредили пожарно-спасательную часть и две единицы техники. По данным ГСЧС, среди спасателей пострадавших нет.

В Никополе Днепропетровской области чрезвычайники попали под повторный обстрел во время ликвидации пожара после российского удара по автозаправочной станции.

Сначала оккупанты повредили один пожарный автомобиль, а когда на помощь прибыл другой экипаж, нанесли еще один удар. В результате повторной атаки поврежден и второй пожарный автомобиль.

Напомним, в середине июня в Запорожье российский беспилотник попал в подразделение спасателей. В результате атаки повреждено здание и служебная техника ГСЧС. К моменту удара личный состав находился в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

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