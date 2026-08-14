На Днепропетровщине из-за российских ударов ранены девять человек, среди них двое детей
Российские войска нанесли новые удары по населенным пунктам Днепропетровской области. В результате атак девять человек получили ранения, среди них — двое детей
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, вечером российская армия атаковала частные дома FPV-дронами. Ранения получили две женщины и двое 63-летних мужчин.
После полуночи 14 августа оккупанты снова ударили ударным дроном по частному дому в Никополе.
В момент атаки в доме находились 16-летний парень, 14-летняя девочка и их отец.
У детей медики диагностировали акубаротравмы и другие травмы.
Враг атаковал Раевскую и Васильковскую общины беспилотником и управляемыми авиабомбами.
В результате ударов повреждены 3 многоквартирных дома, 14 частных домов, магазин и здание свинофермы.
В поселке Межево из-за атаки FPV-дрона ранения получил 51-летний мужчина.
В Павлограде русские войска применили ударные беспилотники по зданию логистической компании.
Травмы получили двое гражданских мужчин в возрасте 37 и 49 лет.
Напомним, что в ночь на 14 августа российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области.