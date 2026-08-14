В Харькове военного из-за опоздания вызвали в суд

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В Харькове перед судом предстал военный. Его судили за то, что он опоздал из отпуска

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отметили, что военный Национальной гвардии опоздал из отпуска на восемь часов. Время, которое он уже должен был проводить на службе, он "провел по собственному усмотрению". Сам военный в суде признал вину.

В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен.

Напомним, работники ДБР сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые избили и незаконно удерживали двух собратьев в Кировоградской области. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.