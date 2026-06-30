Росія завдала 975 ударів по Запорізькій області: троє загиблих і 18 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули троє людей, ще 18 дістали поранення.

Окупанти здійснили 24 авіаудари по Малокатеринівці, Комишувасі, Розумівці, Веселянці, Григорівці, Новоолександрівці, Листівці, Петропавлівці, Любицькому, Данилівці, Любимівці, Підгірному, Новому Полю, Новосолошиному, Рибальському, Оріхову, Верхній Терсі, Сонячному, Червоному Яру, Широкому, Омельнику, Долинці, Копанях та Бабашах.

Крім того, 712 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине та десятки інших населених пунктів області.

Також російські війська чотири рази обстріляли територію із реактивних систем залпового вогню, а ще 235 артилерійських ударів припали по прифронтових громадах.

Ннадійшло 95 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні у Запоріжжі російський дрон атакував маршрутку. Загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення, серед них – дитина.