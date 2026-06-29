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29 июня 2026, 18:23

Террор в Запорожье: оккупанты второй раз за день ударили дроном по общественному транспорту

29 июня 2026, 18:23
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Фото: Запорожская ОВА
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В Запорожье российские военные вторично за день дроном атаковали общественный транспорт, есть раненые

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Россияне устроили охоту на гражданский транспорт в Запорожье: из-за взорвавшегося рядом с автобусом дрона есть раненые пассажиры", — написал он.

По его словам, четырем людям понадобилась помощь медиков.

Напомним, что в Запорожье российские войска атаковали беспилотником маршрутное такси, в котором находились мирные жители.

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