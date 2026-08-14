20 ударов по телу: в Житомирской области мужчина с ножом напал на прежнюю

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области будут судить мужчину, который напал на прежнюю. Он нанес женщине 20 ударов ножом

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

39-летний житель Житомирщины будет судить. 8 июня он пришел в офис, где работала его бывшая сожительница. Несколькими днями ранее он уже получил подозрение в причинении ей умышленных легких телесных повреждений.

Во время неожиданного визита он взял нож и нанес бывшей возлюбленной около 20 ударов ножом. Во время приступа лезвие сломалось, что позволило избежать ранения внутренних органов. Впоследствии мужчина ударил ее ногами еще более 10 раз и ушел.

"После проведения необходимых экспертиз и других процессуальных действий следователи завершили расследование. В настоящее время мужчина, кроме ранее причиненного травмирования, обвиняется еще и в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). Согласно действующему законодательству такие деяния 5" – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.