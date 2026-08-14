Смертельное ДТП на трассе в Киевской области: погибли два человека
ДТП произошло днем 13 августа на 35 километре трассы М-06 вблизи села Бузова в Бучанском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель легковушки Daewoo Lanos во время разворота в направлении Житомира не пропустил автомобиль Audi, который двигался навстречу. В результате произошло столкновение.
От полученных травм 86-летний водитель Lanos и его 81-летняя пассажирка погибли на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 13 августа в Ровно в результате столкновения с легковушкой перевернулась "скорая". Пострадали три медика.
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