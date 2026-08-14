Фото: полиция

ДТП произошло днем 13 августа на 35 километре трассы М-06 вблизи села Бузова в Бучанском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Daewoo Lanos во время разворота в направлении Житомира не пропустил автомобиль Audi, который двигался навстречу. В результате произошло столкновение.

От полученных травм 86-летний водитель Lanos и его 81-летняя пассажирка погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 13 августа в Ровно в результате столкновения с легковушкой перевернулась "скорая". Пострадали три медика.