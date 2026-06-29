Россияне атаковали приграничье Сумщины дронами: семь пострадавших
Семь гражданских пострадали в результате вражеских атак на Шосткинщине 29 июня
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews .
Под ударами русских БПЛА была гражданская инфраструктура Глуховской и Середино-Будской общин.
Тяжелые травмы получил 52-летний мужчина из Середины-Буды. Вражеский дрон попал в его двор. Пострадавший находится под наблюдением медиков.
Также в больнице – двое жительниц Глуховской общины.
Другие пострадавшие лечатся амбулаторно.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, что 29 июня российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, минометным оружием и дронами разного типа.
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