Подожгли отделение почты и скрылись: в Харьковской области полиция оперативно задержала двух злоумышленников

Фото: полиция Харьковской области

Полицейские Харьковщины оперативно задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге одного из отделений "Новой почты" в городе Златополь

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, злоумышленники совершили поджог в ночь на 7 августа, после чего покинули место происшествия.

Сотрудники сектора криминальной полиции совместно с работниками управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области в тот же день установили местонахождение подозреваемых и задержали их в процессуальном порядке.

Фигурантами оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 26 лет.

По факту поджога следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

При процессуальном руководстве Златопольского отдела Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области обеим задержанным сообщили о подозрении.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге помещения нотариального учреждения.