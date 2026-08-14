Украинские "вампиры" разнесли укрытие россиян на фронте

Фото: Госпогранслужба

Украинские военные ежедневно атакуют россиян с помощью дронов. Пограничники показали, как на практике работает беспилотник "Вампир"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу операторов подразделения "Щит" пограничной бригады "Помста". Россияне пытались закрепиться в крепком заброшенном здании, но благодаря украинским дронам - у них ничего не удалось.

"Когда в небо поднимается тяжелый ударный беспилотник "Вампир", у врага нет шансов спрятаться. Эта железная птица создана для больших калибров и серьезных разрушений — она разработана для того, чтобы буквально разбирать на кирпич капитальные вражеские фортификации, блиндажи и укрытия", - рассказали украинские.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.