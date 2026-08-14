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14 августа 2026, 17:22

Платформа для инициатив и взаимопомощи: ОО "Защита Государства" представила мобильное приложение для активистов

14 августа 2026, 17:22
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Фото: ОО "Защита Государства"
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Общественная организация "Защита государства" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан

Об этом идет речь в сообщении на сайте ГО, передает RegioNews.

"Цель создания приложения проста и масштабна - объединить всех активных людей со всей страны в одном пространстве. Это платформа для совместных инициатив, где каждый может реализовать собственные идеи, найти единомышленников и воплотить то, на что в одиночку не хватало ресурса или поддержки", - говорят в ГО.

В приложении можно найти активных людей из всех регионов Украины. Общаться, создавать рабочие чаты, получать новости - общие и новости сообщества, анонсы мероприятий, которые проходят по всей стране.

Есть отдельный раздел взаимопомощи, где можно создать просьбу, указать, где человек, и люди рядом видят и отзываются.

"Приложение в процессе развития и каждый может приобщиться к созданию комфортного пространства для активных и действенных людей. За активность начисляются баллы, которые можно обменять на эксклюзивную продукцию организации", - отметили в компании.

Присоединиться может любой: загрузить приложение можно через App Store и Google Play . Для этого нужно заполнить краткую анкету и получить статус активиста.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Защита Государства" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

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