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14 августа 2026, 17:10

В Румынию за 11 тысяч: во Львовской области разоблачили очередной канал для выезда

14 августа 2026, 17:10
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области разоблачили 49-летнего местного жителя. Он организовал схему незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины на территорию Евросоюза

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, делец пообещал военнообязанному мужчине переправить его в Румынию вне пунктов пропуска. Организатор схемы разработал детальный план и маршрут, предоставил "клиенту" инструкции по порядку действий при переходе на территорию соседнего государства, обеспечивал трансфер и сопровождение к месту пересечения.

Свои "услуги" делец оценил в 11 тысяч евро. Его задержали при получении денег. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Черновицкой области попытка незаконного пересечения госграницы завершилась трагедией. Вблизи поселка Красноильск пограничники обнаружили тело 47-летнего мужчины, пытавшегося бежать в Румынию.

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