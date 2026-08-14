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14 августа 2026, 17:57

Десять российских депутатов окончательно приговорены к 15 годам заключения в Украине

14 августа 2026, 17:57
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Офиса Генерального прокурора добились окончательного подтверждения приговоров в отношении 10 депутатов государственной думы российской федерации, признанных виновными в содействии посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Каждого из российских депутатов украинский суд ранее приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса.

После кассационного пересмотра Верховный Суд оставил приговоры без изменений.

Прокуроры поддерживали государственное обвинение в судах всех инстанций и доказали, что депутаты были причастны к принятию решений, предшествующих полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Следствием установлено, что в феврале 2022 года они голосовали за признание так называемых ДНР и ЛНР и ратификацию договоров о сотрудничестве между РФ и этими псевдообразованиями.

В украинской прокуратуре отмечают, что эти решения стали частью преступного плана руководства российской федерации, направленного на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, и фактически предшествовали началу полномасштабной агрессии.

В рамках уголовных производств правоохранители собрали необходимые доказательства причастности российских парламентариев, которые стали основанием для вынесения обвинительных приговоров.

В настоящее время все осужденные объявлены в розыск. В Офисе генпрокурора отметили, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента их фактического задержания.

Напомним, ранее суд назначил по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества супругами российских агентов , которые корректировали ракетные удары по Одессе и передавали российской военной разведке координаты украинских военных объектов.

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