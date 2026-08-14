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14 августа 2026, 16:59

Наехал на электровелосипеде на 5-летнего ребенка: в Харьковской области полиция установила 13-летнего подростка

14 августа 2026, 16:59
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Фото иллюстративное
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В городе Берестин Харьковской области полицейские установили личность подростка, который на электровелосипеде совершил наезд на малолетнего ребенка

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Сообщение о происшествии поступило в Берестинское районное отделение полиции через спецлинию "102".

В ходе проверки правоохранители выяснили, что недалеко от центральной площади города несовершеннолетний, управляя электровелосипедом, сбил 5-летнюю девочку.

В результате наезда ребенок получил ссадины.

Полицейские установили, что транспортным средством управлял 13-летний житель Берестина.

С парнем и его матерью правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Относительно матери подростка полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

В полиции отметили, что родители несут ответственность за надлежащий контроль за поведением детей и должны разъяснять правила безопасного пользования электротранспортом. Правоохранители подчеркивают, что использование таких транспортных средств не должно создавать угрозы для пешеходов и других участников дорожного движения.

Напомним, что в Днепровском районе Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему водителю багги, который, по данным следствия, насмерть сбил 11-летнюю девочку и покинул место аварии.

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