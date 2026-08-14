В Харькове мать приговорили к 5 годам тюрьмы из-за гибели 4-летнего сына

Фото: Офис Генерального прокурора

В Харькове суд признал виновной 29-летнюю местную жительницу, оставившую без присмотра двух малолетних детей. В результате погиб ее 4-летний сын, а жизнь 3-летней дочери оказалась под угрозой

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

Трагедия произошла 7 мая 2026 года. По данным следствия, утром женщина пошла на подработку, оставив самих детей в квартире на четвертом этаже.

В ее отсутствие мальчик залез на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи.

Когда в дом попали правоохранители и спасатели, там оставался еще один ребенок — девочка в возрасте до трех лет. У нее обнаружили признаки обезвоживания. Мать вернулась домой только к вечеру.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Новобарашской окружной прокуратуры Харькова женщина признана виновной в заведомом оставлении малолетнего лица без помощи, повлекшей смерть, злостном неисполнении родительских обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину.

Суд назначил ей 5 лет лишения свободы.

Девочки оказали необходимую медицинскую помощь и передали в патронатную семью.

Решается вопрос о лишении осужденной родительских прав.

В ходе расследования установлено, что семья ранее находилась в поле зрения социальных служб и правоохранителей.

В частности, в 2023 году женщину уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. ребенка временно изымали из семьи. Семью приняли на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах.

В прокуратуре отметили, что, несмотря на это, надлежащая защита детей обеспечена не была.

Правоохранители также дали правовую оценку действиям руководителя районной службы по делам детей.

По данным следствия, должностная лицо, имея информацию о возможной угрозе жизни и здоровью детей, долгое время не принимала необходимые меры реагирования.

Ей инкриминируют служебную халатность (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Чиновницу отстранили от должности, а обвинительный акт уже направили в суд.

Напомним, ранее в этом уголовном производстве правоохранители сообщили о подозрении матери погибшего мальчика по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Младшая сестра мальчика чуть не умерла от обезвоживания.