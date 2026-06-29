Авиаудар РФ по Запорожью: двое погибших и 17 пострадавших

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье в результате вчерашнего российского авиаудара погибли два человека, еще 17 получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На одной из локаций работы по ликвидации последствий вражеского удара уже завершены.

Накануне спасатели извлекли из-под завалов женщину и ребенка.

Информация о последствиях российских обстрелов уточняется.

Напомним, в воскресенье утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. Было известно, что один человек погиб, еще четырнадцать человек получили ранения. Среди них – двое детей.