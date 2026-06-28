Запорожье после удара РФ: возросло количество пострадавших, под завалами ищут человека

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье в результате российской авиационной атаки 28 июня количество пострадавших возросло до 14. Под завалами может находиться еще один человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате попадания травмированы двое детей, восемь женщин и четыре мужчины. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели ГСЧС достали из-под завалов женщину и ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами предположительно остается еще один человек.

В результате атаки частично разрушены жилые дома и повреждены соседние дома.

Также возник пожар в гараже с автомобилем, который спасатели ликвидировали на площади 25 кв. м. Повреждения получили близлежащие сооружения и многоквартирный дом.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Напомним, в воскресенье утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. Бело известно, что один человек погиб, одиннадцать человек получили ранения. Среди них – двое детей.