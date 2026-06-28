В Харькове дрон попал в многоэтажку: пострадала женщина

Фото: Харьковская ОВА

В Харькове вражеский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По уточненной информации, дрон попал в фасад многоквартирного дома на уровне 10 этажа. В результате удара было повреждено остекление окон.

Позже в Харьковской ОВА сообщили, что 59-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Напомним, в ночь на 28 июня российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также 142 ударных беспилотника разных типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 14 ударных БПЛА на 11 локациях.