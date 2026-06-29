Авіаудар РФ по Запоріжжю: двоє загиблих і 17 постраждалих
У Запоріжжі внаслідок вчорашнього російського авіаудару загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що на одній із локацій роботи з ліквідації наслідків ворожого удару вже завершені.
Напередодні рятувальники дістали з-під завалів жінку та дитину.
Інформація щодо наслідків російського обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, у неділю вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Було відомо, що одна людина загинула, ще чотирнадцять людей отримали поранення. Серед них – двоє дітей.
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