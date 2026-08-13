В Одесской области заманили несовершеннолетнюю в авто, вывезли за город и изнасиловали

Фото: прокуратура

В Одесской области будут судить 25-летнего мужчину. Он изнасиловал 16-летнюю девушку

Об этом сообщает прокуратура Одесской области, передает RegioNews.

Преступление произошло в феврале этого года. Мужчина под предлогом обычного разговора вызвал знакомую 16-летнюю девушку из дома. Когда они сели в машину, он вывез ее в дом в соседнем городе. Там он образ запер входную дверь дома и калитку, после чего незаконно удерживал пострадавшую внутри.

Мужчина давил на девушку психологически, угрожал предметом, похожим на пистолет, и изнасиловал. Девушка смогла прислать сообщение подруге, которая быстро вызвала полицию.

"Правоохранители прибыли по указанному адресу и задержали мужчину. В служебном кабинете отделения полиции задержанный внезапно схватил со стола канцелярские ножницы и ударил правоохранителя по руке", - говорят в прокуратуре.

Напомним, в Харькове перед судом предстанет рясофорный монах Харьковской епархии УПЦ МП, который изнасиловал 14-летнюю хористку, шантажировал ее угрозами разглашать информацию представителям епархии и принуждал ее к новым действиям сексуального характера.