22:55  13 августа
Около 60 ударов в сутки: на Днепропетровщине враг атаковал четыре района, есть пострадавшие
22:35  13 августа
На Волыни устроили "туризм для ухилянтов" за 3 тысячи
20:38  13 августа
На Днепропетровщине задержали пьяного водителя багги, насмерть сбившего 11-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2026, 22:50

В Одесской области заманили несовершеннолетнюю в авто, вывезли за город и изнасиловали

13 августа 2026, 22:50
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Одесской области будут судить 25-летнего мужчину. Он изнасиловал 16-летнюю девушку

Об этом сообщает прокуратура Одесской области, передает RegioNews.

Преступление произошло в феврале этого года. Мужчина под предлогом обычного разговора вызвал знакомую 16-летнюю девушку из дома. Когда они сели в машину, он вывез ее в дом в соседнем городе. Там он образ запер входную дверь дома и калитку, после чего незаконно удерживал пострадавшую внутри.

Мужчина давил на девушку психологически, угрожал предметом, похожим на пистолет, и изнасиловал. Девушка смогла прислать сообщение подруге, которая быстро вызвала полицию.

"Правоохранители прибыли по указанному адресу и задержали мужчину. В служебном кабинете отделения полиции задержанный внезапно схватил со стола канцелярские ножницы и ударил правоохранителя по руке", - говорят в прокуратуре.

Напомним, в Харькове перед судом предстанет рясофорный монах Харьковской епархии УПЦ МП, который изнасиловал 14-летнюю хористку, шантажировал ее угрозами разглашать информацию представителям епархии и принуждал ее к новым действиям сексуального характера.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
педофил Одесская область прокуратура изнасилование
В Харьковской области арестовали подозреваемого в развращении 12-летней девочки
13 августа 2026, 19:30
Играли с порохом: в Одесской области троих детей госпитализировали с ожогами
13 августа 2026, 08:45
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
На Буковине женщина вместо соцпомощи получила минус по карте
13 августа 2026, 23:35
Во Львове мужчина осквернил фигуру Матери Божьей
13 августа 2026, 23:15
Около 60 ударов в сутки: на Днепропетровщине враг атаковал четыре района, есть пострадавшие
13 августа 2026, 22:55
На Волыни устроили "туризм для ухилянтов" за 3 тысячи
13 августа 2026, 22:35
В Ровенской области в результате столкновения с мусоровозом погиб водитель электроскутера
13 августа 2026, 22:24
Полк "Скала" перешел под оперативное руководство корпуса "Азов"
13 августа 2026, 21:59
Получал метадон в двух больницах и продавал по почте: в Днепре будут судить наркодельца
13 августа 2026, 21:30
15 тысяч долларов за уклонение от мобилизации: в Николаевской области задержали начальника областного ТЦК и СП
13 августа 2026, 20:59
На Днепропетровщине задержали пьяного водителя багги, насмерть сбившего 11-летнюю девочку
13 августа 2026, 20:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Николай Княжицкий
Юрий Касьянов
Все блоги »