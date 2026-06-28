Запорожье после удара РФ: один погибший и 11 раненых
В Запорожье продолжается ликвидация последствий утреннего российского удара. Пока известно об одном погибшем и 11 пострадавших
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, к медикам продолжают обращаться люди, получившие ранения в результате атаки. Среди пострадавших – трое мужчин, шесть женщин, а также двое детей: 5-летний мальчик и 16-летняя девушка.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.
Напомним, в воскресенье утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. Было известно, что восемь человек получили ранения. Среди них – двое детей.
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