Запорожье после удара РФ: один погибший и 11 раненых

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье продолжается ликвидация последствий утреннего российского удара. Пока известно об одном погибшем и 11 пострадавших

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, к медикам продолжают обращаться люди, получившие ранения в результате атаки. Среди пострадавших – трое мужчин, шесть женщин, а также двое детей: 5-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Напомним, в воскресенье утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. Было известно, что восемь человек получили ранения. Среди них – двое детей.