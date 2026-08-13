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13 августа 2026, 23:35

На Буковине женщина вместо соцпомощи получила минус по карте

13 августа 2026, 23:35
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Фото: Нацполиция
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В Буковине женщина стала жертвой мошенничества. Это случилось, когда она хотела получить социальную помощь

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

52-летняя жительница области в соцсети получила уведомление о возможности получить денежную помощь. Она перешла по ссылке и ввела свои персональные данные. Однако впоследствии с ее карты списали почти 47 тысяч гривен.

"Правоохранители призывают граждан доверять информации о соцвыплатах и единовременной денежной помощи только на официальных сайтах учреждений и государственных сервисов, в то же время - не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не разглашать данные банковских счетов", - советуют гражданам.

Напомним, ранее правоохранители предупредили о новой схеме вербовки. Украинцам звонят якобы от СБУ и начинают давить на них.

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