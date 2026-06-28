В Киеве после российской атаки возле жилого дома обнаружили боевую часть ракеты

Фото: Национальная полиция

В Дарницком районе столицы взрывотехники изъяли упавшую вблизи жилой многоэтажки боевую часть ракеты после ночной вражеской атаки

Об этом информирет Полиция Киева, передает RegioNews.

Сообщение об опасной находке поступило от жителей одного из домов.

На место оперативно прибыли правоохранители, которые эвакуировали людей из близлежащего дома, обеспечили охрану территории и ограничили доступ в опасную зону.

Специалисты взрывотехнической службы совместно со спасателями ГСЧС провели работы по изъятию боевой части ракеты. Взрывоопасный предмет осторожно вытащили из земли и транспортировали для дальнейшего уничтожения на специализированном полигоне.

Полиция Киева призывает граждан в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщать по номерам 101 или 102.

Напомним, в ночь на 28 июня оккупанты атаковали Киев. Во время воздушной тревоги в столице раздавались взрывы. Работали силы противовоздушной обороны. В результате атаки возникли пожары, пострадали два человека.