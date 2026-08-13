Во Львове мужчина осквернил фигуру Матери Божьей
Во львове устроили вандализм с фигурой Девы Марии. Полиция нашла мужчину, который это сделал
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Правоохранителям днем 13 августа сообщили, что фигура Девы Марии, которая находится на улице Любинской, была повреждена. Скульптура была разрисована черным фломастером, а цветы у подножия были поломаны.
Оказалось, это сделал 46-летний местный житель. Теперь ему грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.
Напомним, что в Кривом Роге неизвестные вандалы порвали баннер с портретами погибших защитников. Правоохранители уже ищут злоумышленников.
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