Запорожье под ударом КАБов: тяжело ранен 5-летний ребенок

Фото: Запорожская ОВА

В воскресенье утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате атаки в городе зафиксированы разрушения и пожары.

По предварительным данным, ранения получили восемь человек.

Среди пострадавших – двое детей. 5-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 28 июня российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также 142 ударных беспилотника разных типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 14 ударных БПЛА на 11 локациях.