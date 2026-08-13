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13 августа 2026, 23:55

Цены на горючее обвалились: как изменились цены на АЗС

13 августа 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке регулярно "скачут" ценники на АЗС. Последние недели после удорожания цены начали стремительно падать

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 13 августа средние цены на АЗС в Украине:

  • бензин А-95 премиум – 84,94 гривны за литр (-0,33 гривны);
  • бензин А-95 – 80,72 гривны за литр (-0,28 гривны);
  • бензин А-92 – 77,06 гривны за литр (-0,74 гривны);
  • дизтопливо – 92,48 гривны за литр (-0,05 гривны);
  • автогаз – 43,62 гривны за литр (+0,02 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.

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