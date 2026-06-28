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28 июня 2026, 10:12

Россия атаковала АЗС на Днепропетровщине: есть пострадавшие

28 июня 2026, 10:12
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Фото: ГСЧС Днепропетровщины
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На Днепропетровщине в результате российских ударов по автозаправочным станциям в Днепровском и Самаровском районах пострадали два человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атак возникли пожары, также повреждены автомобили.

Кроме того, в Никопольском районе под обстрелами оказались Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая, Покровская городская и Покровская сельская общины.

В результате попаже возник пожар в здании спортивной школы.

Подразделения ГСЧС ликвидировали все возгорания.

Напомним, в ночь на 28 июня оккупанты атаковали Киев. Во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы. Работали силы противовоздушной обороны. В результате атаки возникли пожары, пострадали два человека.

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