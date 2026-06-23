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23 июня 2026, 07:39

Запорожская область под огнем: 1050 ударов за сутки, есть раненые

23 июня 2026, 07:39
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Фото: Запорожская ОВА
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Семь человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 1050 ударов по 56 населенным пунктам региона.

В частности, войска РФ нанесли 18 авиационных ударов по Юрковке, Любицкому, Даниловке, Зоровке, Новосолошиному, Орехову, Новопавловке, Омельнику, Свободе, Широкому, Бабашах, Копанях, Долинке, Ровно, Гуляйпольскому, Тимошевке.

Кроме того, 769 ударов дронами разной модификации (преимущественно FPV) были направлены по Запорожью, Малокатериновке, Кушугуму, Камышевасу, Балабиному, Новониколаевке и другим населенным пунктам области.

Также зафиксировано 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по Гуляйпольскому и Горькому, а еще 260 артиллерийских ударов – по ряду населенных пунктов региона.

Поступило 169 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, накануне армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской общины. Эпицентр попаданий пришелся на промышленную зону. Раненый водитель троллейбуса. 60-летний пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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