Запорізька область під вогнем: 1050 ударів за добу, є поранені

Фото: Запорізька ОВА

Сім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, впродовж минулої доби окупанти завдали 1050 ударів по 56 населених пунктах регіону.

Зокрема, війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Юрківці, Любицькому, Данилівці, Зорівці, Новосолошиному, Оріхову, Новопавлівці, Омельнику, Свободі, Широкому, Бабашах, Копанях, Долинці, Рівному, Гуляйпільському, Тимошівці.

Крім того, 769 ударів дронами різної модифікації (переважно FPV) були спрямовані по Запоріжжю, Малокатеринівці, Кушугуму, Комишувасі, Балабиному, Новомиколаївці та іншим населеним пунктам області.

Також зафіксовано 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Гуляйпільському та Гіркому, а ще 260 артилерійських ударів – по низці населених пунктів регіону.

Надійшло 169 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні армія РФ скинула керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади. Епіцентр влучань припав на промислову зону. Поранений водій тролейбуса. 60-річного постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані.