09:14  23 червня
Подвійна аварія у Миколаєві: троє людей потрапили до лікарні
08:45  23 червня
На Закарпатті п'яний водій влетів у ворота: четверо дітей у лікарні
01:55  23 червня
Продюсерка Ірина Горова вперше натякнула на новий роман
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 07:39

Запорізька область під вогнем: 1050 ударів за добу, є поранені

23 червня 2026, 07:39
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Сім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, впродовж минулої доби окупанти завдали 1050 ударів по 56 населених пунктах регіону.

Зокрема, війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Юрківці, Любицькому, Данилівці, Зорівці, Новосолошиному, Оріхову, Новопавлівці, Омельнику, Свободі, Широкому, Бабашах, Копанях, Долинці, Рівному, Гуляйпільському, Тимошівці.

Крім того, 769 ударів дронами різної модифікації (переважно FPV) були спрямовані по Запоріжжю, Малокатеринівці, Кушугуму, Комишувасі, Балабиному, Новомиколаївці та іншим населеним пунктам області.

Також зафіксовано 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Гуляйпільському та Гіркому, а ще 260 артилерійських ударів – по низці населених пунктів регіону.

Надійшло 169 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні армія РФ скинула керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади. Епіцентр влучань припав на промислову зону. Поранений водій тролейбуса. 60-річного постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Запоріжжя війна російська армія цивільні поранення пошкодження
Росіяни вдарили по Запорізькому району: є поранені, пошкоджені будинки, СТО і АЗС
23 червня 2026, 07:07
Атака на Полтавщину 20 червня: троє дітей залишаються у тяжкому стані
22 червня 2026, 12:06
На Сумщині російський дрон знищив будинок багатодітної родини: загинули хлопчик, батько та бабуся
22 червня 2026, 09:14
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Негода і удари РФ залишили без світла сотні населених пунктів
23 червня 2026, 10:52
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
23 червня 2026, 10:39
На Харківщині знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка впала біля приватного будинку
23 червня 2026, 10:32
На Львівщині легковик вилетів з дороги та врізався в паркан: постраждав пасажир
23 червня 2026, 10:18
У Запоріжжі ворожий дрон пошкодив АЗС, ще один влучив по автостоянці
23 червня 2026, 09:58
Москва більше не тил: як війна приходить у глибину Росії
23 червня 2026, 09:56
На Дніпропетровщині експодатківиця привласнила службову квартиру за 3 мільйони та подарувала її доньці
23 червня 2026, 09:45
Через спеку на дорогах України обмежують рух вантажівок
23 червня 2026, 09:37
Ворог атакував зупинку в Херсоні: поранений чоловік
23 червня 2026, 09:27
10-річний хлопчик зник у Тисі на Закарпатті: з'явилися подробиці інциденту
23 червня 2026, 09:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »