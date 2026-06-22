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22 июня 2026, 22:25

Враг сбросил 6 авиабомб на окраине Сум: среди гражданских лиц есть раненый

22 июня 2026, 22:25
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Фото иллюстративное/ГСЧС
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Армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской общины, ранен водитель троллейбуса

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .

Предварительно россияне сбросили шесть КАБов на окраине Сумской общины. Под ударом – гражданская инфраструктура. Эпицентр попаданий – в промышленной зоне.

Ранение получил водитель общественного транспорта, который находился вблизи места попадания.

Начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко уточнил, что в Ковпаковском районе Сум тяжелые ранения получил водитель двигавшегося без пассажиров троллейбуса. 60-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Троллейбус уничтожен. Кроме того, повреждены здания нескольких городских инфраструктурных объектов.

Напомним, что российские войска нанесли удары по приграничным населенным пунктам Сумской области . В результате атак пострадал один человек, повреждены учебное заведение, жилые дома и гаражи.

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