Фото иллюстративное/ГСЧС

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .

Предварительно россияне сбросили шесть КАБов на окраине Сумской общины. Под ударом – гражданская инфраструктура. Эпицентр попаданий – в промышленной зоне.

Ранение получил водитель общественного транспорта, который находился вблизи места попадания.

Начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко уточнил, что в Ковпаковском районе Сум тяжелые ранения получил водитель двигавшегося без пассажиров троллейбуса. 60-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Троллейбус уничтожен. Кроме того, повреждены здания нескольких городских инфраструктурных объектов.

Напомним, что российские войска нанесли удары по приграничным населенным пунктам Сумской области . В результате атак пострадал один человек, повреждены учебное заведение, жилые дома и гаражи.