Враг сбросил 6 авиабомб на окраине Сум: среди гражданских лиц есть раненый
Армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской общины, ранен водитель троллейбуса
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .
Предварительно россияне сбросили шесть КАБов на окраине Сумской общины. Под ударом – гражданская инфраструктура. Эпицентр попаданий – в промышленной зоне.
Ранение получил водитель общественного транспорта, который находился вблизи места попадания.
Начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко уточнил, что в Ковпаковском районе Сум тяжелые ранения получил водитель двигавшегося без пассажиров троллейбуса. 60-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Троллейбус уничтожен. Кроме того, повреждены здания нескольких городских инфраструктурных объектов.
Напомним, что российские войска нанесли удары по приграничным населенным пунктам Сумской области . В результате атак пострадал один человек, повреждены учебное заведение, жилые дома и гаражи.