Атака на Полтавщину 20 июня: трое детей остаются в тяжелом состоянии

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По состоянию на утро в городских больницах Полтавы продолжают лечение семь человек, пострадавших в результате вражеской атаки 20 июня. Среди них – пятеро детей

Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, трое детей находятся в тяжелом, но стабильном состоянии под постоянным наблюдением медиков. Еще двое маленьких пациентов проходят лечение в травматологическом отделении. Их состояние оценивается как стабильное, в ближайшее время они готовятся к выписке.

Также в медицинских учреждениях остаются двое взрослых пострадавших. По словам врачей, состояние их средней тяжести.

Кроме того, еще восемь человек проходят амбулаторное лечение.

Напомним, 20 июня российская армия нанесла удар по территории одного из предприятий Полтавского района. В результате атаки два человека погибли, количество пострадавших возросло до 14, среди них шестеро детей.