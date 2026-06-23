Россияне ударили по Запорожскому району: есть раненые, повреждены дома, СТО и АЗС

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 23 июня российские войска нанесли удар по Запорожскому району. В результате атаки ранения получили два человека, также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, из-за вражеского удара повреждения получили частный дом, станция технического обслуживания и автозаправочная станция. Кроме того, были повреждены расположенные рядом хозяйственные постройки.

В результате обстрела возникли пожары в жилых домах. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание.

За медицинской помощью обратились двое местных жителей – 73-летние мужчина и женщина. Информация об их состоянии уточняется.

Напомним, накануне армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской общины. Эпицентр попаданий пришелся на промышленную зону. Раненый водитель троллейбуса. 60-летний пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.